Verdachte in zaak-Maddie McCann mogelijk ook betrokken bij twee andere vermissingen

De Duitse justitie gelooft dat B. ook betrokken is bij de verdwijning van Inga Gehricke. Zij verdween vijf jaar geleden in een bos in Saksen-Anhalt in Duitsland, waar ze met haar familie aan het barbecueën was. Ze ging net als andere kinderen hout zoeken, maar kwam niet meer terug. B. woonde daar volgens de Britse krant The Independent toen in de omgeving.

Drugssmokkel

Christian B. zit in de gevangenis voor drugssmokkel. In 2017 werd hij al eens veroordeeld voor kindermisbruik en het bezit van kinderporno en er loopt nog een hoger beroep voor de verkrachting van een Amerikaanse vrouw in de Algarve in 2005, twee jaar voor de verdwijning van Madeleine. Zijn eerste veroordeling voor kindermisbruik was in 1994.