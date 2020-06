'Financiële man Ridouan Taghi' opgepakt in Dubai

In Dubai is Amir Faten M. opgepakt. Hij wordt ervan verdacht banden te hebben met Ridouan Taghi, die in december ook in Dubai werd gearresteerd.

De autoriteiten noemen de opgepakte man 'de leider van een van de meest gevaarlijke internationale misdaadorganisaties'. Sinds 2018 Donderdag zouden speciale troepen M.'s huis zijn binnengevallen. M. woonde sinds 2018 in Dubai. Toen kwam hij daar met een vals paspoort binnen. Lees ook: Bende van Taghi staat terecht: vijf vragen over het Marengo-proces De autoriteiten melden dat hij 'wordt onderzocht en dat er voorbereidingen aan de gang zijn om hem over te dragen aan de relevante autoriteiten'. Meer details worden niet genoemd. Gezocht voor moord Amir Faten M., die de Deense nationaliteit heeft, werd door Interpol gezocht voor moord. Hij speelt volgens lokale media een rol bij 'een van de beruchtste internationale organisaties betrokken bij moord, drugshandel en witwassen'. Er zou vaker geprobeerd zijn hem te arresteren, maar die pogingen mislukten. Ook Ridouan Taghi was naar Dubai gevlucht. Hij wordt gezien als de opdrachtgever van een serie liquidaties en pogingen tot liquidaties. Ook zijn er sterke vermoedens dat hij achter de moord op Derk Wiersum zit. De advocaat van de kroongetuige in het proces tegen onder anderen Taghi werd op 18 september bij zijn huis doodgeschoten. Ridouan Taghi: dit weten we over de meestgezochte crimineel Bekijk deze video op RTL XL Taghi wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij meerdere moorden. Na zijn arrestatie in december 2019 maakten we deze video over hem.