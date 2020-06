Trump haalt uit naar gouverneurs die 'zwak' optreden tegen antiracismeprotesten

Zowel The New York Times als persbureau AP citeren uit het overleg. "Jullie moeten meer mensen arresteren, anders lijken jullie op jerks (vrij vertaald: idioten)", zou de gefrustreerde president hebben gezegd. Zijn minister van Justitie, Bill Barr, zei dat de autoriteiten de straten moeten 'domineren'.

Avondklok ingevoerd

In een poging de rust te later wederkeren hebben zeker veertig Amerikaanse steden een avondklok ingevoerd. Ook in Washington DC, waar honderden demonstranten zich hadden verzameld rondom het Witte Huis, geldt vandaag en morgen vanaf 19.00 uur een avondklok. Het protest liep vannacht uit de hand: een kerk vatte vlam en de president en zijn vrouw Melania verbleven tijdelijk in de bunker van het Witte Huis.

Ook in veel andere steden blijft het onrustig. In zeker vijftien staten is daarom de Nationale Garde opgeroepen, de speciale ordetroepen van het leger. In de staat Indiana zullen de eenheden vanaf vandaag het publieke domein beschermen, aldus de gouverneur.