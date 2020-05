Drama op vakantiepark België: vader rijdt eigen kind (2,5) dood

Volgens de Belgische justitie ging het om een dodehoekongeval. Doordat het kind zich in de dode hoek bevond, kon de vader hem niet zien.

Hulp kwam te laat

Het ongeval was op een vakantiepark in de plaats Oostduinkerke in West-Vlaanderen. Het kind werd na de aanrijding nog naar het ziekenhuis gebracht maar de hulp kwam te laat. De peuter was al overleden.