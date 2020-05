Honderden arrestaties na rellen in Los Angeles

De politie in Los Angeles heeft meer dan 500 arrestaties verricht toen protesten tegen politiegeweld escaleerden. Demonstranten sloegen ruiten in, plunderden winkels en staken zeker twee politievoertuigen in brand, bericht de krant Los Angeles Times. Na de fatale arrestatie van George Floyd is het onrustig in Amerika.

De autoriteiten zouden zich genoodzaakt hebben gezien op grote schaal mensen op te pakken omdat betogers herhaaldelijk weigerden te vertrekken. Zeker vier politiemensen raakten gewond. Woede in het land Ook op andere plekken in het land liepen protestacties uit de hand van mensen die boos zijn vanwege de dood van George Floyd, een zwarte man die overleed nadat hij hardhandig was aangehouden in Minneapolis. De politieagent droeg een bodycam en het incident werd gefilmd. Juist dat is waar veel Amerikanen nu ongerust over zijn. Bekijk deze video op RTL XL Smeekbede Het is al dagen onrustig in Amerika. In verschillende steden werd er gedemonstreerd. Actievoerders spoten in Los Angeles leuzen tegen de politie op gebouwen, evenals de smeekbede van de stervende Floyd: "Ik kan niet ademen." Ook staken mensen op straat vuurwerk af. De politie zegt dat mogelijk niet alle relschoppers tot de protestbeweging behoren. Zo zouden "opportunisten" de gelegenheid aangrijpen om te plunderen. Er zijn onder meer juwelierszaken leeggeroofd. Lees ook: Zwarte gemeenschap VS is wanhoop nabij en wil hulp witte Amerikanen