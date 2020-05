Zeldzame afwijking: baby in VS geboren met twee monden

Artsen wisten niet wat ze zagen toen de moeder aan het eind van haar zwangerschap een echo liet maken. De nog ongeboren baby uit de Amerikaanse staat South Carolina bleek een tweede mondje te hebben.

Tweede mondje

Toen de baby werd geboren, bleek het mondje zo'n twee centimeter lang te zijn. Het meisje had een extra lip, een gebit en zelfs een kleine tong die tegelijkertijd met haar hoofdmond bewoog.

De afwijking is uiterst zeldzaam, schrijven artsen in hun medisch rapport dat online is gezet. De moeder is kerngezond en afwijkingen komen ook niet in de familie voor, schrijven de artsen.

Geopereerd

Sinds 1900 zijn er wereldwijd slechts 35 soortgelijke gevallen geregistreerd. Bij kippen, geiten en varkens komt het vaker voor dat een deel van het gezicht zich vermenigvuldigt.

De aandoening bij het meisje is onschadelijk. Het kindje had ook geen gezondheidsklachten. Artsen hebben het meisje wel, toen ze een half jaar oud was, geopereerd. Het mondje is met succes verwijderd en het kindje maakt het nu goed.