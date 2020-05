Hoe staat Nederland ervoor in de EU? 'Ze hebben zich overschreeuwd'

Maar zorgen die confrontaties voor permanente schade, of is het vooral botsen voor de bühne? RTL Z maakt een rondgang door Europa om te zien hoe de reputatie van ons land ervoor staat in een Europa dat langzaam weer opkrabbelt na de virusuitbraak.

Nieuw tijdperk

Voor Nederland was brexit - en de aanloop naar het uittredingsproces van het Verenigd Koninkrijk - een belangrijk moment dat een nieuw tijdperk inluidt. Een moment om te positie binnen de Europese Unie te herijken. Nederland wist zich vaak gesteund door de Britten, die in de Europese politiek vaak dezelfde koers voerden. Zo had het Brits-Nederlandse verband altijd een sterke stem binnen de EU.

Maar door het Britse vertrek heeft Nederland zich moeten beraden op zijn positie en hoe het als klein land een sterke stem in Europa wil behouden. Het resultaat? Een scherpe koers, waarbij het lijnrecht tegen sommige andere landen in gaat.

Chopin lezen

Nederland is altijd al een remwagen geweest, zeggen insiders tegen RTL Z. Maar nu zijn we een van de belangrijkste geworden, waar eerst het VK voor ons stond. De Nederlandse regering en diplomaten hadden dat al wel door, maar toch is het nog wennen.

Voorbeeld daarvan is de meerjarenbegroting van de Europese Unie. De discussie over verhoging van de begroting liep in februari hoog op. En dus toog Rutte in februari naar de EU-top in Brussel met een dikke pil; de biografie van componist Frederic Chopin. Zijn boodschap: het standpunt van Nederland is duidelijk, de begroting mag niet omhoog, ik ga lekker een boek lezen.