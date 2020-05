Kans groot dat Frankrijk op 15 juni opengaat voor Europese toeristen

Dat maakte de Franse premier Édouard Philippe zojuist bekend tijdens een speciale persconferentie. "De vrijheid wordt de regel, het verbod de uitzondering", aldus de premier. Het is nog onduidelijk wanneer de knoop definitief wordt doorgehakt.

De Franse regering wil in overleg met Europese landen de grenzen vanaf 15 juni weer open doen. Dat is goed nieuws voor de 2,5 miljoen Nederlanders die ieder jaar naar Frankrijk met vakantie gaan. Voorwaarde is wel dat het virus niet weer oplaait.

Horeca en scholen weer open

Per 2 juni gaan de scholen in de meeste Franse departementen weer open, zowel voor de jongere als oudere leerlingen. Ook zullen vanaf die datum in de meeste regio's de hotels, restaurants en cafés weer opengaan. Ook parken, stranden en pleinen zijn vanaf dan weer toegankelijk.