Duitse kleuterjuf opgepakt na dood 3-jarig meisje

Het meisje stopte vorige maand, op 21 april, plotseling met ademen terwijl ze verbleef op het kinderdagverblijf in Viersen, vlak bij Venlo. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze op 4 mei overleed.

Geen natuurlijke dood

De artsen van het ziekenhuis schakelden al voor haar overlijden de politie in. Na forensisch onderzoek is duidelijk geworden dat het meisje geen natuurlijke dood is gestorven, maar is overleden 'door invloeden van buitenaf'.

Wat dat precies inhoudt, willen de politie en het Openbaar Ministerie nog niet vertellen. Volgens de Duitse tv-zender RTL zou uit de autopsie zijn gebleken dat het kindje door veel geweld om het leven is gebracht. De kleuterjuf werd woensdag gearresteerd en zit sindsdien in voorarrest.