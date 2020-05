Indonesische dierentuin moet mogelijk dieren slachten om te voeren aan tijgers

De dieren krijgen al minder te eten dan eerder. Normaal was ongeveer vijf kilo per dag, dat is nu een kilo minder geworden. De woordvoerder zegt dat het voortbestaan van de dierentuin afhankelijk is van donaties.

Tot eind mei

De Indonesian Zoo Association zegt dat bijna alle dierentuin in het land dergelijke problemen hebben. Het overgrote deel zou de dieren tot slechts eind mei te eten kunnen geven.