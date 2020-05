Man aangehouden die filmde hoe Amerikaanse hardloper werd doodgeschoten

De 25-jarige Arbery werd in februari doodgeschoten door oud-politieagent McMichael en zijn zoon. De zwarte Arbery was aan het hardlopen door zijn woonplaats toen hij werd aangevallen door het tweetal. De verdachten zeiden tegen de politie dat ze dachten dat Arbery een inbreker was.

Vrijgelaten en weer aangehouden

Op de videobeelden is te zien hoe de 25-jarige man letterlijk vecht voor zijn leven terwijl de twee mannen hem onder vuur nemen. Uiteindelijk stort Arbery ter aarde met een schotwond.