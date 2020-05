Tsjetsjeense leider Kadyrov besmet met corona, opgenomen in ziekenhuis

Daarna volgde een incident met een Russische journaliste. In de oppositiekrant Novaya Gazeta had journalist Jelena Milasjina een reportage geschreven over corona in Tsjetsjenië. Ze schreef onder andere dat coronapatiënten door de autoriteiten op één lijn werden gesteld met terroristen. Daar werden de patiënten zo bang van, dat ze hun ziekte begonnen te verbergen en thuis stierven.

Rel met journalist

Kadyrov reageerde woedend, met een verkapte bedreiging aan het adres van de journaliste: "Probeer ons niet te veranderen in bandieten en moordenaars."

En eind april kwam Kadyrov nog in het nieuws nadat hij zijn haren had afgeschoren. Het was volgens hem dé oplossing tegen het probleem dat ook daar de kappers voor langere tijd dicht moesten.