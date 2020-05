Trump dreigt financiering WHO permanent te stoppen en lidmaatschap op te zeggen

Vier pagina's verwijten

In een vier pagina's tellende brief trekt Trump van leer tegen Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO. De Amerikaanse president verwijt de WHO onder meer niet goed op signalen over een nieuw virus te hebben gehandeld, te langzaam te reageren en te veel naar China te hebben geluisterd.

Volgens de VS is de 'enige manier waarop we verder kunnen komen' als de WHO aantoont onafhankelijk van China te kunnen opereren. Als dat niet binnen 30 dagen heeft gezorgd voor 'substantiële verbeteringen', zegt Trump zijn tijdelijke bevriezing van de financiering van de VS aan de WHO permanent te maken.