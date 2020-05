36 dode olifanten gevonden in Botswana: mogelijk vergiftigd

Het departement voor wilde dieren en de nationale parken in Seronga hebben de plaatselijke bevolking opgeroepen het vlees van de olifanten niet op te eten.

130.000 olifanten

De huidige president van Botswana, Mokgweetsi Masisi, schortte het jachtverbod op olifanten vorig jaar op. Hij vindt dat de dieren schade veroorzaken aan de oogst. Zijn voorganger Ian Khama introduceerde het verbod juist, in 2014.

Het land in het zuiden van Afrika heeft de grootste olifantenpopulatie ter wereld. Momenteel leven er meer dan 130.000 olifanten in Botswana, ongeveer één per achttien inwoners.