Corona in Zweden betekent gewoon naar het café: 'Problemen nu onder ogen zien'

Als we zondagmiddag koffiebar Kaferang binnenstappen, is het gezellig druk. Bijna alle tafels zijn bezet, zowel binnen als buiten op het knusse terras. Eigenaar Elias Kolflaath is in zijn nopjes: "We hebben nog niemand hoeven ontslaan, so far so good."

Het Zweedse model

Cameraman Freek en ik zijn deze ochtend naar Stockholm gevlogen. De opdracht die de redactie heeft meegegeven: laat onze kijkers in Nederland zien hoe 'het Zweedse model' werkt. Waarom doen ze het daar anders? En hoe pakt dat uit? Want Zweden staat in dit coronatijdperk bekend als het eigenzinnige jongetje uit de Europese klas. Geen lockdown, maar open scholen, kappers én horeca.

Onze reis begint op Schiphol. Lopend naar gate D78 wanen we ons op een spookvliegveld. Hier krioelt het normaal van de reizigers, nu zien we bijna niemand. Winkels zijn dicht, net als bijna alle eet- en drinkgelegenheden.