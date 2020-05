Medewerker Duitse kerk gewurgd door echtpaar dat niet naar binnen mocht

Een medewerker van de Dom in Worms is aangevallen en gewurgd toen hij een echtpaar de toegang tot de kerk had ontzegd. Het stel had zich niet aangemeld voor de dienst, wat vanwege het coronavirus wel moest.

De kerken in Duitsland zijn sinds kort weer open, maar om ervoor te zorgen dat mensen voldoende afstand kunnen bewaren, is er een maximumaantal bezoekers toegestaan. Voor de kerk in Worms geldt daarom dat mensen zich van tevoren moeten aanmelden voor een dienst. Boos Toen de medewerker de man en vrouw vertelde dat ze niet naar binnen mochten, werd de man zo boos dat hij de medewerker aanviel. Het slachtoffer wist zich te bevrijden uit de wurggreep en vluchtte de kerk in. De politie is op zoek naar het echtpaar.