Peperdure steen onder de hamer: 2,3 miljoen euro voor maanrots

De maansteen staat bekend als NWA 12691 en weegt ruim 13,5 kilo, schrijft de wetenschappelijke site Science Times. Het rotsblokje werd gevonden in de Sahara.

Volgens Christie's is de meteoriet het op vier na grootste stuk maanrots op onze planeet. De waarde wordt geschat op zo'n 2 miljoen pond (ongeveer 2,3 miljoen euro).

Zo groot als een voetbal

In totaal is er ongeveer 650 kilo maangesteente op onze aarde. Sommige stenen zijn neergestort, maar er zijn ook stenen meegenomen na maanmissies. Dit stuk is zo groot als een voetbal.

Wetenschappers zijn er zeker van dat de steen van de maan komt, nadat ze het haddenvergeleken met monsters van maanstenen die door de Apollo-ruimtemissies van de Verenigde Staten naar de maan waren teruggebracht.