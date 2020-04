Zelfs coronavirus kan oudste huisarts (98) van Frankrijk niet stoppen

Maar Chenay vindt dat hij er vooral nu voor zijn patiënten moet zijn. Daarom heeft hij, sinds hij klachtenvrij is, een digitaal spreekuur opgezet. Via beeldbellen ziet hij zijn patiënten weer en kunnen zij hem alles vragen.

'Ze redden het niet zonder mij'

De huisarts gaat nog wel iedere week langs bij een bejaardentehuis in de buurt waar hij al jarenlang komt. "Ik kan de bewoners daar niet zomaar in de steek laten, ze zouden het niet redden zonder mij."

In het tehuis is er gelukkig nog niemand besmet met het virus. Chenay: "Daar hebben we veel geluk mee. Als iemand daar het krijgt, zou dat een ramp zijn. We willen niet dat 20 van de 60 bewoners opeens overlijden. Daarom zijn we extra voorzichtig."