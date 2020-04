Nieuw-Zeeland verklaart corona voor nu 'geëlimineerd'

De overdracht van het coronavirus In Nieuw-Zeeland is gestopt, laat het land weten. Met slechts één nieuwe besmetting op zondag, zei premier Jacinda Ardern dat het virus 'momenteel' is geëlimineerd.

Het bericht komt vlak voordat Nieuw-Zeeland zijn strengste sociale beperkingen gaat versoepelen. Vanaf morgen kunnen enkele niet-essentiële bedrijfs-, gezondheidszorg- en onderwijsactiviteiten worden hervat. De meeste mensen moeten nog wel steeds thuisblijven en alle sociale interacties vermijden. 'Economie open, niet het sociale leven' "We openen de economie, maar we openen niet het sociale leven van mensen", zei Ardern op de dagelijkse briefing van de regering. Lees ook: Waarom zo weinig Nieuw-Zeelanders stierven aan corona De cijfers omtrent het coronavirus waren in Nieuw-Zeeland sowieso al laag. Het land heeft tot nu minder dan 1500 bevestigde of waarschijnlijke gevallen van het coronavirus gemeld. In totaal zijn er 19 mensen overleden aan het virus. Blijven opletten Maar niet iedereen juicht in Nieuw-Zeeland. Overheidsfunctionarissen waarschuwen voor te veel enthousiasme en zeggen dat dit niet betekent dat er helemaal een eind komt aan nieuwe gevallen van het coronavirus. Dit is waarom we niet precies weten hoe dodelijk corona is: Bekijk deze video op RTL XL Nog veel vragen zijn er rondom.