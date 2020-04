Foutje in ziekenhuis Ecuador: 'coronadode' leeft nog, familie kreeg as van vreemde

De vrouw in het mortuarium werd door het ziekenhuis gecremeerd en Alba’s familie kreeg de as opgestuurd. Al die tijd lag de 74-jarige vrouw in coma op de ic. Toen Alba wakker werd, vroeg ze direct of ze haar zus mocht bellen. "Het is een wonder”, zei de zus tegen lokale media. “Een maand lang dachten we dat ze dood was, moet je je voorstellen. En ik heb de as van iemand anders."

Excuses

In een reactie verdedigt het ziekenhuis zich door te zeggen dat het total chaos was door de uitbraak van het coronavirus. Ecuador is vrij hard geraakt, en de stad Guayaquil (waar het ziekenhuis ligt) is het epicentrum. Er is een team van het ziekenhuis bij de familie van Alba langsgegaan om hun excuses aan te bieden.