Amnesty: recordaantal executies in Saoedi-Arabië

Wereldwijd is het aantal executies gedaald, blijkt uit het rapport van Amnesty, van 690 naar 657. Het is het vierde jaar op rij dat er sprake is van een daling. Enkele landen, zoals Saoedi-Arabië, gaan dus tegen de trend in. Zo verdubbelde het aantal mensen dat de doodstraf kreeg in Irak, van 52 in 2018 tot zeker honderd een jaar later.

Duizenden executies China

Volgens Amnesty worden in China veruit de meeste executies uitgevoerd, maar een exact aantal kan niet worden gegeven omdat het in dat land als een staatsgeheim wordt gezien. De mensenrechtenorganisatie vermoedt op basis van beschikbare informatie dat het jaarlijks om duizenden mensen gaat.