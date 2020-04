Denen massaal naar de kapper na versoepeling van de maatregelen

Als een van de eerste op slot

Denemarken was een van de eerste landen in Europa die strenge maatregelen instelde tegen het coronavirus. Volgens premier Mette Frederiksen is Denemarken daardoor nu ook als een van de eerste Europese landen in staat de regels weer te versoepelen.

Woensdag ging een deel van de kinderdagverblijven en lagere scholen weer open. Ook rechtbanken en gerechtshoven zullen binnenkort weer opengaan.

"Niemand wil Denemarken een dag langer gesloten houden dan absoluut noodzakelijk is", schreef de premier vrijdag op Facebook. Wel benadrukte ze dat het land 'niet te snel' moet gaan, om de uitbraak alsnog onder controle te kunnen houden.