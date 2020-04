100 rondjes door de tuin: Britse veteraan Tom (99) haalt miljoenen op

Stapje voor stapje, voetje voor voetje. De 99-jarige oorlogsveteraan Tom Moore is slecht ter been, maar dat weerhoudt hem er niet van om al dagen rondjes te lopen door zijn tuin. Daarmee zamelt hij geld in voor de Britse artsen en verplegers tijdens de coronacrisis. En met succes: de teller tikte vandaag de 12 miljoen pond aan, omgerekend zo'n 14 miljoen euro.

Dat meldt de Britse publieke omroep BBC. Kapitein Moore diende tijdens de Tweede Wereldoorlog in India en Myanmar. Hij woont inmiddels in Bedfordshire, zo'n 80 kilometer ten noorden van Londen. 600.000 gulle gevers Moore wilde eigenlijk duizend pond inzamelen voor welzijnsorganisatie NHS Charities Together door vóór zijn honderdste verjaardag op 30 april in totaal honderd rondjes van 25 meter te lopen door zijn tuin. Achter zijn looprek schuifelt hij nu al dagen door zijn tuin. Maar het oorspronkelijke doelbedrag van duizend pond is dankzij de donaties van ruim 600.000 mensen ruimschoots overschreden. De teller staat nu op 12 miljoen, omgerekend zo'n 14 miljoen euro, en de giften blijven binnenstromen. Laatste rondjes? Vanochtend begon hij aan zijn laatste tien rondjes, maar bij SkyNews zegt Moore dat hij daarna niet zomaar zal stoppen: "Zolang de mensen blijven doneren, blijf ik lopen." 'Inspiratie voor ons allemaal' Ook Matt Hancock, de Britse minister van Gezondheidszorg, heeft een speciaal woord van dank uitgesproken voor Moore. "Hij is een inspiratie voor ons allemaal." Lees ook: Britse premier Boris Johnson ontslagen uit het ziekenhuis