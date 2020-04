Aanpak coronacrisis levert Zuid-Koreaanse regeringspartij ongekende overwinning op

Opnieuw populair

Het beleid van president Moon Jae-in en zijn regering heeft hem ook in eigen land opnieuw populair gemaakt. In de drie jaar dat hij aan de macht was, kreeg hij steeds meer kritiek, onder meer omdat de Zuid-Koreaanse economie te traag zou groeien en omdat hij zijn macht zou misbruiken.

Zijn populariteit daalde van 70 procent bij zijn aantreden tot 40 procent medio februari. Daarmee leek hem hetzelfde lot te wachten als zijn voorgangers, die in de laatste twee jaar van hun presidentstermijn maar weinig voor elkaar kregen vanwege een gebrek aan draagvlak.

De uitbraak van het coronavirus heeft dat veranderd. De populariteit van Moon steeg vlak voor de verkiezingen naar ruim 50 procent. Zijn Democratische Partij heeft nu een recordoverwinning geboekt die zelfs optimistische voorspellers niet hadden zien aankomen. De partij gaat van 120 naar 180 zetels in het parlement dat in totaal 300 zetels telt.