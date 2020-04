Eén testapparaat in de hele provincie: artsen in Idlib zetten zich schrap

"Ik deed vroeger de triage in het ziekenhuis", legt hij uit. "Wanneer er na een bombardement zwaargewonde kinderen werden binnengebracht, was dat moeilijk. Bedenk je maar: er staat een moeder op je te wachten en jij moet een besluit nemen. Over een kind met een hoofdwond, een kind dat een groot deel van zijn voorhoofd mist. Daar denk ik soms nog aan. Ik moest tegen de moeder zeggen: laat hem maar. Wat betekent dat? Dat het kind doodgaat."

Knikkers nog vast

In februari spreken we over de oorlog en zijn zware werk. Hij pendelt dan nog op en neer tussen Turkije en Syrië. "Het zijn de zwaargewonde kinderen die je het meest bijblijven", vertelt hij. ‘Er kwam eens een kind op de operatietafel terecht dat de knikkers waarmee hij aan het spelen was nog in zijn handen had. Hij hield die knikkers de hele operatie stevig vast."