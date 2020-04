Europese Commissie verwacht eind van het jaar vaccin tegen coronavirus

Eerder was Von der Leyen nog optimistischer, toen ging ze uit van een vaccin in de herfst. In de Duitse zondagkrant Bild Am Sonntag is ze daarop teruggekomen en gaat ze inmiddels uit van het einde van dit jaar. Tot die tijd zullen we allemaal met beperkende maatregelen moeten leven.

Met fabrikanten in gesprek

Volgens Von der Leyen zijn twee van de meest veelbelovende onderzoeksteams in Europa bezig met het ontwikkelen van een vaccin. "Zij zijn van plan binnenkort met klinische tests te beginnen." Daarna volgen nog enkele stappen om het vaccin goedgekeurd en massaal geproduceerd te krijgen. De Europese Unie is daarover al met fabrikanten in gesprek.