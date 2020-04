Poging zoveel: komt er vandaag een Europees noodsteun-akkoord?

Ingewijden: het moet kunnen lukken

De Italianen praten maar weinig over het ESM. Zij hopen, via eurobonds, veel geld te vergaren met liefst zo min mogelijk voorwaarden. Volgens Brusselse ingewijden moet het te doen zijn om een deal te behalen, mits beide kanten bewegen en de eis 'eurobonds en anders niets' van tafel gaat. Zij stellen dat Nederland niet alleen is in het verzet.

Volgens de ingewijden zit Nederland, in ieder geval als het gaat om de eurobonds, op één lijn met Duitsland, Finland, Oostenrijk en de Baltische staten. Groot verschil is dat Nederland, aldus de bronnen, het 'kruis moet dragen' en de enige is die zich hard uitspreekt. De Duitsers lijken ook iets handiger te kunnen communiceren, waar de botte Nederlanders werken als een rode lap voor de zuidelijke landen.