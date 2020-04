Niet eerder zo veel coronadoden binnen 24 uur als in VS

Het Amerikaanse dodental als gevolg van het virus is door de nieuwe cijfers opgelopen tot 12.722. Alleen in Italië (17.127) en in Spanje (13.798) zijn tot nu toe meer mensen omgekomen sinds het begin van de pandemie.

Bijna 400.000 besmettingen

Het aantal positief geteste Amerikanen nam in de afgelopen 24 uur ook fors toe en bedraagt nu bijna 400.000. Dat zijn er bijna 30.000 meer dan een dag geleden. Daarmee is meer dan een kwart van het aantal wereldwijd vastgestelde ziektegevallen in de VS geregistreerd.