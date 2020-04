Corona slaat keihard toe op Curaçao en St. Maarten: 'Geen eten voor kinderen'

Schrijnende verhalen

De verhalen zijn schrijnend, zegt Linde. "Ik sprak een vrouw die hier werkt voor een stichting die zich inzet tegen kindermishandeling. Zij was thuis bij een moeder met twee kinderen. Ze vroeg haar wanneer haar gezin voor het laatst had gegeten. De sterk vermagerde moeder vertelde dat het precies twee weken geleden was dat haar kinderen wat hadden gegeten. De kinderen sliepen op de grond. Ze hadden niets."

Het verhaal is geen uitzondering. "Even verderop woont een moeder met acht kinderen. Ook zij hebben niets." Na een kleine stilte: "Wie de schuld heeft? De regering hier? De Nederlandse overheid? Wat maakt het uit. Er moet iets gebeuren. Dat is een feit. Anders sterven kinderen aan ziektes en de honger en breekt de pleuris hier uit."

Volgens Linde is de angst bij veel gezinnen voor armoede vaak groter dan die voor corona. "Want je kunt wel bang zijn voor corona, maar wat als je geen eten hebt voor je kinderen?"