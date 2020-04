Coronabrandhaarden Italië en Spanje grijpen naast hoofdmoot noodmiljarden EU

Het kabinet, dat inmiddels dus ook heeft ingestemd met de 37 miljard euro noodsteun, liet eerder al weten de benadering van de Europese Commissie te steunen, ondanks dat het voor Nederland weinig oplevert.

Halsstarrig

De afgelopen weken ging het juist veel over de halsstarrige houding van Nederland in Europa. Zo verzet het kabinet zich tegen een versoepeling van de regels waardoor getroffen landen aanspraak kunnen maken op het Europese noodfonds (ESM) en tegen de zogenoemde coronabonds: EU-staatsobligaties om de strijd tegen het virus mee te financieren.

Inmiddels heeft minister Wopke Hoekstra van Financiën toegegeven dat hij 'te weinig empathie heeft getoond' in de gesprekken over steun aan zuidelijk landen. "Wat we niet willen is heel goed overgekomen, maar wat we wel willen, niet. Dat had ik beter moeten doen", aldus Hoekstra.