80 landen vragen noodsteun aan bij IMF: 'Ongekende uitdaging'

80 landen vragen noodsteun

Meer dan 80 landen hebben om noodsteun gevraagd bij het IMF. Dat is nog nooit voorgekomen, zei IMF-directeur Kristalina Georgieva tijdens de persconferentie. "We hebben nooit meer dan een handvol landen tegelijk gehad die steun nodig hadden." Het eerste land dat hulp ontvangt is Kirgizië.

Het IMF ziet met name grote problemen ontstaan in opkomende economieën. Die landen worden dubbel geraakt: ze hebben te kampen met het virus zelf, en lijden onder de stilvallende wereldhandel. Het IMF verwacht dat er minimaal 2.500 miljard dollar nodig zal zijn om deze landen te helpen.

IMF heeft te weinig geld

De landen die hulp nodig hebben, redden het zelf niet om op eigen kracht het virus te bestrijden en hun economie overeind te houden. Het IMF is echter niet in staat om zo'n enorm bedrag uit te lenen: de totale leencapaciteit van het fonds bedraagt ongeveer 1.000 miljard dollar.

Het organisatie is daarom bezig met steunmaatregelen die afwijken van de traditionele noodkredieten. Zo onderzoekt het fonds of het mogelijk is om landen die kampen met een tekort aan vreemde valuta via een andere weg te helpen.