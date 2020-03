Woede in Zuid-Europa om Nederlandse opstelling: 'Schnapps und Frauen vers in geheugen'

Meer sparen

Dat is een fonds van 410 miljard euro dat kan worden gebruikt als de economische stabiliteit binnen de EU in het gedrang komt. Volgens de zuidelijke landen is dit bij uitstek het moment om de knip te trekken.

Het alternatief is volgens hen coronabonds, waarbij de Europese Unie obligaties uitgeeft (dus geld leent) waar alle landen dan van moeten profiteren, maar vooral de landen die het economisch al niet breed hadden.

De keerzijde is dat dus ook alle landen het risico delen. Dat is voor armere landen goed nieuws, maar voor landen als Nederland, die helemaal geen Europese obligaties nodig hebben, is dat helemaal niet aantrekkelijk.

Nederland is een van de landen die het aanwenden van het geld uit het ESM tegenhoudt. "We weten niet wat er allemaal nog op ons afkomt, en daarom is het verstandig dit wapen achter de hand te houden, en het fonds te gebruiken waarvoor het bedoeld is", zei minister Hoekstra.

Te vroeg voor noodfonds

Nederland vindt het te vroeg om het noodfonds in te zetten. En de coronabonds ziet Nederland ook niet zitten: men is bang dat het noorden uiteindelijk op moet draaien voor het geldgebrek in het zuiden.

Minister Wopke Hoekstra hintte er al meerdere malen op dat de zuidelijke landen in de afgelopen jaren maar meer hadden moeten sparen. Eerder deze week pleitte Hoekstra in een overleg met Europese ministers van Financiën ervoor dat de Europese Commisse een onderzoek in zou stellen naar de vraag waarom zuidelijke lidstaten geen ruimte op de begroting hebben om nu flink geld uit te geven.