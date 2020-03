Deal in VS over noodpakket corona: 2 biljoen dollar voor burgers, bedrijven en ziekenhuizen

Plan met haast vormgegeven

Het plan is onder stoom en kokend water tot stand gekomen, na vijf dagen van intense onderhandeling. In eerste instantie was het plan half zo groot. De Democraten blokkeerden een eerdere versie van het plan om af te dwingen dat werknemersrechten beter beschermd werden en dat er een onafhankelijke toezichthouder zou komen voor een fonds van 500 miljard dollar dat bedoeld is om bedrijven in de problemen te redden.

De regering-Trump en de leiders van de twee partijen in de Senaat zijn eruit, maar de Senaat moet woensdag nog wel stemmen over het akkoord. Daarna moet de wetgeving nog door het Huis van Afgevaardigden. Dat is nog een puzzel, omdat ook de afgevaardigden te maken hebben met reisrestricties vanwege het virus.