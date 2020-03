Italië verder stilgelegd, fabrieken dicht: 'Stap naar een oorlogseconomie'

Aanbodschok is zeldzaam

Hoe groot de impact op de economie is, is volgens Wijffelaars nog een moeilijke vraag. "Alle modellen die economen gebruiken zijn ingesteld op vraagschokken. Die zagen we in de financiele crisis en daarna in de schuldencrisis. De vraag valt terug, waardoor bedrijven minder maken, waardoor er ontslagen vallen, waardoor de vraag verder terugvalt", somt de econoom op.

"Maar dit is een aanbodschok. Dat zien we zelden", zegt Wijffelaars. Een aanbodschok treedt op als een groot deel van het aanbod opeens wegvalt, terwijl er nog wel vraag is. Dat is nu ook aan de hand in Nederland, waar de horeca is gesloten. Mensen willen wel naar de kroeg, maar dat kán niet.

"Dus we moeten hier anders naar kijken. We hebben weinig voorbeelden, en het is de vraag wat de overheid kan doen. Vooralsnog hebben wij geen grote financiële crisis in de verwachte cijfers staan."