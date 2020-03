Aantal nieuwe coronabesmettingen in China stijgt nauwelijks meer 

Spanje op slot

Gisteren werd bekend dat er in Spanje in één dag tijd maar liefst 1500 nieuwe coronabesmettingen zijn gemeld. De Spaanse regering roept alle inwoners op om thuis te blijven om zo verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De Spanjaarden mogen alleen nog de deur uit om boodschappen en medicijnen te halen, om naar het ziekenhuis of naar werk te gaan en in 'noodgevallen'.

In Spanje zijn nu meer dan 6000 mensen besmet met het virus, het aantal doden staat op 191. Daarmee is Spanje na Italië het land in Europa dat het hardst getroffen is.