Rutte over excuses koning in Indonesië: 'Bijzondere betekenis'

"Dat er excuses zijn uitgesproken voor die periode is inhoudelijk niets nieuws, maar het heeft een bijzondere impact dat de koning het doet", zegt de premier Rutte over de excuses die de koning geheel tegen de verwachting in heeft gemaakt tijdens het staatsbezoek in Indonesië.

Bijzonder dat koning het doet

Koning Willem-Alexander sprak zijn woorden over het Nederlands geweld tijdens de onafhankelijkheidsstrijd uit in het bijzijn van de Indonesische president Joko Widodo.

De excuses zijn volgens de premier 'gerechtvaardigd' en 'logisch'. Rutte voegt eraan toe dat hij begrijpt dat de periode tussen 1945 en 1949 verschillende emoties oproept. "Niettemin zijn het geen nieuwe excuses."

'Aangenaam verrast'

Ook partijen in de Tweede Kamer vinden het gepast dat de koning excuses heeft gemaakt aan Indonesië. "De koning heeft ons met z’n excuses voor geweldsontsporingen tijdens de koloniale oorlog (...) aangenaam verrast", twitterde Sadet Karabulut van de SP.