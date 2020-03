Programma staatsbezoek Indonesië aangepast na dodelijk bootongeluk

View this post on Instagram

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn aangekomen in Indonesië. Morgen begint het officiële staatsbezoek aan het land. Tot en met vrijdag bezoeken de koning en de koningin allerlei belangrijke politieke, economische of culturele plekken. In verband met het coronavirus worden er zo min mogelijk handen geschud. Dat begon al onderaan de vliegtuigtrap: geen hand maar een Sundanese groet. Meer over de aangepaste etiquette door het virus lees je via de link in bio #koning #nlindonesia #maxima #willemalexander #corona #virus