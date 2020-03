Acteur uit Game of Thrones, Max von Sydow, overleden

Von Sydow speelde in meer dan honderd films en series en werd wereldwijd beroemd na optredens in onder meer The Exorcist, de James Bond-film Never Say Never Again en Game of Thrones. Ook sprak Von Sydow in 2014 nog een stem in bij een aflevering van The Simpsons.

Opvallende stem

Vooral zijn magere postuur en opvallende stemgeluid waren kenmerkend voor Von Sydow.