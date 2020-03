Peperdure Lamborghini in sloot gereden en achtergelaten

In Heemskerk is een peperdure Lamborghini in de sloot beland. De dader bleek te zijn gevlucht en was een tijd lang spoorloos. Volgens lokale media was de dure sportwagen onderdeel van een trouwstoet.

De sportwagen met Duits kenteken zou in botsing zijn gekomen met een kleine personenauto. Door de klap schoot de Lamborghini de ondiepe sloot in langs de A9, schrijft NH Nieuws. Toen agenten ter plaatse kwamen, was de wagen leeg. Onderdeel van trouwstoet De politie kan die lezing nog niet bevestigen. Volgens getuigen, die hun verhaal deden op NH Nieuws, heeft de bestuurder van de sportwagen zich later op de dag bij de politie gemeld. De auto zou onderdeel zijn geweest van een trouwstoet.