Primeur: al het openbaar vervoer in Luxemburg gratis

41 miljoen

Overigens was het ov in Luxemburg al niet al te duur. Door alles gratis te maken loopt de overheid namelijk slechts 41 miljoen euro mis. Dat terwijl de kosten van het openbaar vervoer 500 miljoen bedragen. Met andere woorden: de opbrengst van de kaartjes was al tijden bij lange na niet kostendekkend.

Voor treinritten naar het buitenland moet je nog wel betalen, maar dan pas vanaf de grens. Eersteklastickets blijven ook nog bestaan: daarvoor moet nog wel betaald worden.