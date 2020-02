De posters die de wereld over gingen: 'Laat ons hier sterven, maar lieg er niet over'

Wekelijks nieuwe boodschappen

De letters zijn met verf op een groot doek gekalkt, in een net handschrift. Soms zitten er spelfouten in, soms kun je zien dat de tekst halverwege is aangepast.

De banners uit Kafrnabel gaan de hele wereld over. Iedere week werden nieuwe boodschappen geschreven, vaak werd ingehaakt op de actualiteit. Bij de schietpartij in het Amerikaanse Charleston in 2015 schreven de inwoners dat ‘terreur geen nationaliteit of religie’ kent. 'De aanslagen in Boston laten treurig genoeg zien wat er enkele dag speelt in Syrië. Wij vragen jullie onze condoleances te accepteren', viel er te lezen daags na de aanslag op de beroemde marathon in de Amerikaanse stad. Altijd is de boodschap: vergeet ons niet.