Johnson op ramkoers: eist binnen vier maanden handelsakkoord met EU

CETA-achtig handelsakkoord

In de onderhandelingsaanpak van het VK, die vandaag werd gepubliceerd, wordt duidelijk dat het doel van de onderhandelingen het sluiten van een 'uitgebreid vrijhandelsakkoord' is. Dat akkoord moet lijken op de afspraken die we met Canada hebben gemaakt in CETA.

De Britse onderhandelaars denken dat er in een aantal onderhandelingsrondes genoeg voortgang kan worden geboekt om in juni de basis klaar te hebben. In september kan het dan afgerond worden, is het optimistische uitgangspunt.

Over CETA is echter onderhandeld van 2009 tot en met 2017, dus de kans lijkt klein dat er binnen vier maanden een vergelijkbaar handelsakkoord met de Britten is.