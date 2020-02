Hard tegen hard: EU en VK botsen nu al over te sluiten vrijhandelsakkoord

Emotioneel conflictpunt

Een ander conflictpunt zijn de Britse visgronden. De EU wil koste wat kost voorkomen dat de Europese vissers niet meer in deze gebieden kunnen vissen.

Premier Johnson heeft al gezegd dat hij best wil onderhandelen over Europese toegang tot die wateren - maar wel vooropgesteld dat ze allereerst en vooral bedoeld zijn voor de Britse vissersvloot.

Al is het economisch belang van de visserij aan beide kanten verwaarloosbaar - in het VK maken die activiteiten minder dan 1 procent uit van de economie. Toch is het altijd een emotioneel beladen onderwerp: kustgemeenschappen aan beide kanten van het Kanaal afhankelijk van de vis.

Kortom, zegt hoogleraar Brakman, het wordt een heel lang proces. "Het zou me echt verbazen als ze daar binnen tien maanden uitkomen. Zeker omdat Johnson altijd expliciet heeft gezegd dat hij iets heel anders wil bereiken voor het VK dan het land in de EU had."