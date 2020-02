Vrouwelijk brein achter maanreizen op 101-jarige leeftijd overleden

Dat ze zo'n belangrijke positie had binnen NASA, was extra bijzonder omdat ze als zwarte vrouw in het diepe zuiden van de Verenigde Staten veel vooroordelen moest overwinnen.

Hoge onderscheidingen

Johnson ontving de afgelopen jaren twee hoge Amerikaanse onderscheidingen: in 2015 kreeg ze uit handen van president Obama de Presidential Medal of Freedom en vorig jaar kwam daar de Congressional Gold Medal bij. In 2016 werd er een film gemaakt over het leven van haar en haar collega's, Hidden Figures. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA vernoemde vorig jaar een belangrijk controlegebouw naar Johnson.