Harvey Weinstein schuldig aan verkrachting en misbruik

Filmproducer Harvey Weinstein is schuldig bevonden aan twee aanklachten van seksueel misbruik en verkrachting. Op de zwaarste punten van de aanklacht werd hij vrijgesproken in de zaak die twee vrouwen tegen hem hadden aangespannen. Dat blijkt uit het oordeel van de jury, zojuist bekendgemaakt in de rechtbank van Manhattan (New York).

De zaak draaide om twee beschuldigingen van verkrachting van oud-productieassistent Miriam Haley en actrice Jessica Mann, destijds allebei werkzaam voor Weinstein. Justitie stelde dat zij in 2006 en 2013 seksueel werden misbruikt door de filmtycoon. Haley werd volgens de aanklacht door hem verkracht in een hotelkamer, Mann zegt in zijn huis te zijn gedwongen tot orale seks. Lees ook: Seksueel roofdier of gemanipuleerd slachtoffer? Jury beslist over lot Weinstein Patroon Zes andere vrouwen die Weinstein de afgelopen drie jaar beschuldigden, getuigden in de rechtbank. Hun zaken zijn inmiddels verjaard, maar ze wilden door te getuigen laten zien dat er sprake was van een patroon. In totaal werd Weinstein sinds 2017 door meer dan 80 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Maar volgens zijn advocate was juist Weinstein het slachtoffer in deze zaak. De vrouwen zouden Weinsteins positie gebruiken om hun eigen carrière een impuls te geven. Straf De rechter bepaalt op 11 maart hoe hoog de straf van de 67-jarige Weinstein wordt. Hij zit vast en kan maximaal 29 jaar cel krijgen. Als hij schuldig was bevonden aan de zwaarste aanklacht, verkrachting met een reeks verzwarende omstandigheden, dan had hij levenslang kunnen krijgen. Weinsteins advocaat reageerde volgens CNN door te zeggen dat ze teleurgesteld zijn in het vonnis en dat hij 'absoluut' in hoger beroep gaat. Vrouw filmt hoe Harvey Weinstein haar lastigvalt Bekijk deze video op RTL XL Op beelden die het Britse Sky News in handen kreeg, is te zien hoe Weinstein zich in 2011 ongepast gedroeg tijdens een zakelijke afspraak. Melissa Thompson filmde dat.