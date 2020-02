Nederlands bedrijf beschuldigd van oplichting met mondkapjes tegen coronavirus

De ondernemers deden een aanbetaling en reisden vorig weekend naar Nederland om de mondkapjes te bekijken. Maar bij de gemaakte afspraak in een hotel in Amsterdam kwam niemand opdagen. In eerste instantie zei het bedrijf uit Purmerend nog vertraagd te zijn door een vergadering, maar ook bij volgende afspraken bleef het stil.

Bitcoins

Nadat de Britse ondernemer donderdag had gedreigd naar de politie te stappen, was het bedrijf uit Purmerend volgens hem telefonisch niet meer bereikbaar. Wel kreeg hij nog een mail met het verzoek om alle aanklachten in te trekken en de overige 70 procent van de rekening te betalen in bitcoins. Gisteren deden de ondernemers aangifte.

De NOS zegt de aangifte en koopovereenkomst te hebben ingezien. Het bedrijf uit Purmerend was ook voor de omroep niet bereikbaar voor commentaar.