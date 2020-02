Zuid-Koreaanse sekte blijkt besmettingshaard coronavirus

Meerdere doden

In Zuid-Korea zijn nu drie mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Het derde slachtoffers is een 41-jarige man. Hij werd dood gevonden in zijn huis.

Autoriteiten vrezen dat het dodental gaat stijgen. Meerdere patiënten hebben een longontsteking en liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. In Daegu is een tekort aan ziekenhuisbedden, medisch personeel en materieel.