Flitsmeister en Waze voortaan verboden in Duitsland

Dergelijke systemen die waarschuwen voor flitspalen die zijn ingebouwd in een auto waren al verboden, maar nu is er ook duidelijke regelgeving over het gebruik van apps gemaakt. Dat schrijft het Duitse automagazine Auto Bild.

Boete bij controle

De app mag nog wel geïnstalleerd zijn op je telefoon, maar als bestuurder mag je de app niet meer gebruiken in de auto. Hoe de Duitse politie hierop gaat controleren, is nog niet duidelijk. De hoogte van de boete is wel bekend, die bedraagt 75 euro.