Rijkste man ter wereld investeert 10 miljard om klimaatverandering tegen te gaan

Bezos schrijft verder: "We kunnen de aarde redden. De aarde is het enige wat we allemaal gemeen hebben, laten we hem samen beschermen."

Geld komt na kritiek op beleid

Het nieuws komt nog geen maand nadat honderden medewerkers van Amazon openlijk kritiek hadden geuit op het klimaatbeleid van het bedrijf. Zij schreven dat ze hoopten dat het bedrijf de fossiele industrie de rug zou toekeren.

Amazon had eerder al aangekondigd dat het bedrijf als doel heeft om in 2040 CO2-neutraal te zijn.