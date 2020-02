Kabinet verwijst compromisvoorstel EU-begroting naar prullenbak

1095 miljard

In het nieuwe voorstel wordt het 'totaalplafond', het maximale bedrag dat de Commissie in de komende zeven jaar kan uitgeven, op 1095 miljard euro gesteld. Dat is 1,074 procent van het gezamenlijk inkomen van de 27 EU-lidstaten.

Nu gaat het om maximaal 1 procent van het gezamenlijk inkomen van de 28 lidstaten, met een totaal van 1000 miljard euro tussen 2014 en 2020. De Europese Commissie stelde voor om dat op te hogen naar 1.135 miljard euro, het Europees Parlement dacht aan een bedrag van 1300 miljard euro.